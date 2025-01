information fournie par So Foot • 23/01/2025 à 20:54

L'OL se contente du nul contre Fenerbahçe

Dans un match intense et fermé, l'OL a réussi ce qui semblait être sa mission ce jeudi à Istanbul contre Fenerbahçe : ne pas perdre (0-0). Avec ce point du nul, Lyon reste en bonne position pour finir dans le top 8 de cette Ligue Europa.

Fenerbahçe 0-0 Lyon

L’OL n’avance plus mais cette fois, il s’en réjouit. Tenu en échec ce jeudi par Fenerbahçe au Şükrü Saracoğlu Stadyumu d’Istanbul, le club lyonnais s’est bien contenté de ce point du nul, qui le laisse encore en bonne position pour finir dans le top 8 de cette Ligue Europa. Pas beaucoup plus inspirés offensivement que lors de leurs derniers matchs, les Gones ont au moins eu le mérite de montrer un certain caractère dans une arène très hostile. Mais ils enchaînent aussi un quatrième match sans victoire.

Une attaque pas Fener’

Noyés entre la mer de Marama et la mer Noire. Voilà où se trouvaient les Lyonnais pendant les dix premières minutes. Dans une enceinte surchauffée – et pas seulement grâce aux dizaines de braseros qui crament sous la toiture – les hommes de José Mourinho ont rapidement mis l’OL dans le bain. Hués à perdre des points d’audition, les Gones ont tout de même su résister à cette première vague, qui ne s’est soldée par aucune occasion nette. Finalement, les 50 000 Stambouliotes et les 250 Rhodaniens venus sur les rives du Bosphore n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent avant la pause. Côté turc, Sebastian Szymański a envoyé un pétard en virage (20 e ), tandis que la meilleure occasion des visiteurs est l’oeuvre de Georges Mikautadze, pas si loin de justifier l’emploi du chauffage dans le stade d’un geste acrobatique après un corner (26 e ).…

Par Léo Tourbe, au Şükrü Saracoğlu Stadyumu pour SOFOOT.com