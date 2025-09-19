L'OL Lyonnes, le PSG et le Paris FC connaissent leur programme européen

Des retrouvailles pour l’OL Lyonnes et du lourd pour les Parisiennes.

Ce vendredi a eu lieu le tirage de la Ligue des champions féminine, le premier du nouveau format à dix-huit équipes à la place des seize habituelles. Représentants des clubs français, le Paris Saint-Germain et son voisin le Paris FC , accompagnent l’OL Lyonnes, championnes d’Europe à huit reprises.…

KM pour SOFOOT.com