L'OL Lyonnes et Ada Hegerberg en patronnes contre Wolfsburg

Sans forcer, l'OL Lyonnes a remporté son dixième match de la saison contre un timide Wolfsburg. Les Fenottes s'emparent de la première place de la phase de ligue de Ligue des champions. La course au neuvième titre est lancée.

OL Lyonnes 3-1 Wolfsburg

Buts : Hegerberg (25 e et 30 e ) et Renard (SP, 72 e ) pour les Fenottes // Beerensteyn (80 e ) pour les Louves

L’affiche sentait bon les années 2010, quand le Barça existait à peine, quand le Paris FC s’appelait Juvisy et que Potsdam était au top. Entre Lyon et Wolfsburg, il y avait dix ligues des champions, quatre face-à-face en finale. Le dernier en date remonte à 2020. Le printemps dira si les deux jouent encore dans cette cour, et l’OL Lyonnes y compte bien. Les Fenottes s’imposent tranquillement contre Wolfsburg (3-1) et poursuivent leur début de saison en maîtrise. Elles gagnent pour la dixième fois.…

UL pour SOFOOT.com