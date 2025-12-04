L'OL et Saint-Cyr ont trouvé un terrain d'entente pour leur match de Coupe de France
La magie de la coupe budgétaire.
Nouveau rebondissement dans la programmation des 32 es de finales de la Coupe de France. Alors que club de R1 de Saint-Cyr/Collonges s’était mis d’accord avec l’Olympique lyonnais pour jouer la rencontre au Groupama Stadium le vendredi soir, le diffuseur beIN Sports a placé la rencontre en prime time le dimanche à 21h. Une décision qui a déplu à l’OL, « en raison de coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait » selon Hassane Baba-Arbi, président du club amateur.…
CDB pour SOFOOT.com
