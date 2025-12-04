 Aller au contenu principal
L'OL et Saint-Cyr ont trouvé un terrain d'entente pour leur match de Coupe de France
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 17:08

La magie de la coupe budgétaire.

Nouveau rebondissement dans la programmation des 32 es de finales de la Coupe de France. Alors que club de R1 de Saint-Cyr/Collonges s’était mis d’accord avec l’Olympique lyonnais pour jouer la rencontre au Groupama Stadium le vendredi soir, le diffuseur beIN Sports a placé la rencontre en prime time le dimanche à 21h. Une décision qui a déplu à l’OL, « en raison de coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait » selon Hassane Baba-Arbi, président du club amateur.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
