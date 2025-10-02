L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec les bonnets d’âne : le classement de la Ligue Europa
Bonnes et mauvaises habitudes.
Les clubs français auront presque vécu une semaine européenne parfaite, entre la Ligue des champions et ses petites sœurs. À l’exception de Nice, battu par le Fenerbahçe et qui fait partie des équipes à zéro point en deux matchs en fond de classement de la phase de ligue de C3. Parmi les cancres, on retrouve Malmö, Feyenoord, le RB Salzbourg, Utrecht, les Rangers et donc le Gym.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
