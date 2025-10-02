 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec les bonnets d’âne : le classement de la Ligue Europa
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 23:39

L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec les bonnets d’âne : le classement de la Ligue Europa

L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec les bonnets d’âne : le classement de la Ligue Europa

Bonnes et mauvaises habitudes.

Les clubs français auront presque vécu une semaine européenne parfaite, entre la Ligue des champions et ses petites sœurs. À l’exception de Nice, battu par le Fenerbahçe et qui fait partie des équipes à zéro point en deux matchs en fond de classement de la phase de ligue de C3. Parmi les cancres, on retrouve Malmö, Feyenoord, le RB Salzbourg, Utrecht, les Rangers et donc le Gym.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Braga, Bâle et Porto assurent, le Feyenoord et Salzbourg déjà à la peine
    Braga, Bâle et Porto assurent, le Feyenoord et Salzbourg déjà à la peine
    information fournie par So Foot 02.10.2025 23:39 

    Un banger à vous mettre sous la dent. Pendant que Lille battait la Roma grâce à l’exploit fou d’Özer, que Nice continuait de creuser en s’inclinant à Fenerbahçe et que Lyon surclassait Salzburg, les autres pelouses européennes nous ont réservé de belles surprises ... Lire la suite

  • Berke Özer, trois arrêts pour l'éternité
    Berke Özer, trois arrêts pour l'éternité
    information fournie par So Foot 02.10.2025 23:25 

    Rome est éternelle, et Berke Özer le sera aussi. Le gardien lillois a offert trois minutes totalement dingues au monde du foot en repoussant trois penaltys romains au Stadio Olimpico, où le LOSC s'est imposé d'un petit but (0-1). Vous n'aviez jamais vu ça ? Nous ... Lire la suite

  • Strasbourg domine le Slovan Bratislava
    Strasbourg domine le Slovan Bratislava
    information fournie par So Foot 02.10.2025 22:59 

    Bratislava 1-2 Strasbourg Buts : Ibrahim (64ᵉ) pour le Slovan // Yirajang (csc, 26ᵉ), Ouattara (41ᵉ) pour le Racing Au forceps.… TM pour SOFOOT.com

  • L'OL récite sa partition contre Salzbourg
    L'OL récite sa partition contre Salzbourg
    information fournie par So Foot 02.10.2025 22:53 

    Encore une fois, l'OL a gagné. Encore une fois, l'OL n'a pas pris de but. Face au RB Salzbourg au Groupama Stadium (2-0), Lyon a confirmé que son beau début de saison n'était pas réservé au championnat, mais également à la Ligue Europa. Lyon 2-0 RB Salzbourg Buts ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank