L'OL devra faire sans ses supporters à Paris

Il est interdit d’interdire. Le ministère de l’Intérieur a décidé de priver les supporters lyonnais de déplacement à Paris ce dimanche , dans le cadre du choc de la 30 e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL. Un arrêté publié au Journal officiel et justifié par le risque de troubles à l’ordre public que représenterait la rencontre, selon les autorités. Sera donc concernée « toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel » .

Plusieurs épisodes de violence

Un arrêté dans lequel le ministère rappelle plusieurs épisodes de violence ayant concerné les supporters rhodaniens ces derniers mois , notamment lors de la réception du Celta Vigo en Ligue Europa. En marge de la finale de Coupe de France entre Lyonnais et Parisiens disputée à Lille, des affrontements entre fans des deux camps sur une aire d’autoroute avaient fait une vingtaine de blessés.…

TB pour SOFOOT.com