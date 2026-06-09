L'officialisation de Mourinho au Real imminente

Il n’y avait plus de doutes depuis la réélection de Florentino Pérez. Benfica a officialisé ce mardi soir le départ de son entraîneur José Mourinho , qui va s’engager avec le Real Madrid dans les prochaines heures.

« Benfica a informé la CMVM que le Real Madrid CF avait officialisé son intention de recruter José Mourinho pour un montant de 15 millions d’euros, l’entraîneur ayant donné son accord. Merci, José Mourinho », a simplement écrit le club portugais dans son communiqué.…

LL pour SOFOOT.com