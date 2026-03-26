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L'Italie passe l'étape nord-irlandaise
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 22:47

L'Italie passe l'étape nord-irlandaise

L'Italie passe l'étape nord-irlandaise

Jouer avec les genoux qui tremblent, ce n'est pas simple. L'Italie l'a montré ce soir contre l'Irlande du Nord. Grâce à une reprise de Sandro Tonali et un but de Moïse Kean, les joueurs de Gennaro Gattuso ne sont qu'à un match de leur premier mondial depuis 2014. C'est le plus important.

Italie 2-0 Irlande du Nord

Buts : Tonnali (56 e ) et Kean (80 e ) pour les Italiens

L’histoire récente de l’Italie contre les pays du Nord est une succession de traumas : ça a commencé par la Suède en 2017. Ça s’est poursuivi avec la Macédoine du Nord, en 2022, avant que la Norvège, en 2025, rappelle le monde qui sépare l’Italie des grandes sélections du foot moderne. Alors, à l’aube d’affronter l’Irlande du Nord ce jeudi soir à Bergame, toute une génération a la maladie de la tête, celle qui fait trembler les pieds, les genoux et tout le corps. Au bout de 90 minutes aussi longues qu’un voyage en bateau en Amérique, personne ne peut dire que la Nazionale est réanimée, mais la sélection italienne a au moins allumé un signal (2-0) . Elle n’est plus qu’à un match du Mondial 2026. La Squadra azzura doit désormais affronter le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine à Cardiff. Le rendez-vous est pris pour mardi, 20h45.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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