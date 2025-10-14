L'Italie écrase Israël

Dominatrice, l'Italie a balayé la sélection israélienne (3-0), et s'est assurée une place en barrages. Un succès mérité et rassurant pour la troupe de Gennaro Gattuso, qui enchaîne un cinquième succès de rang, condamnant par la même occasion les espoirs de Mondial israéliens.

Italie 3-0 Israël

Buts : Retegui (45 e +2, 74 e ) et Mancini (90 e +3)

Un mois et six jours après le feu d’artifice de Debrecen, remporté par la Squadra Azzura , Israël retrouvait l’Italie à Udine dans un climat quelque peu tendu. Bien plus sereine que le mois dernier et emmenée par un Mateo Retegui en grande forme, l’Italie a roulé sur son adversaire israélien (3-0) , et reste sur les talons de la Norvège, leader du groupe I, tandis que son adversaire du jour dit définitivement adieu au Mondial américain. Un succès net et sans bavure, qui assure a minima une place en barrage aux italiens.…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com