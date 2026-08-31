L'Islande à la recherche de nouveaux partenariats de sécurité après le "non" à l'UE

par Johan Ahlander

L'Islande doit chercher de nouveaux moyens de renforcer sa sécurité, notamment en cherchant à solidifier ses liens avec l'Union européenne (UE), a déclaré lundi à Reuters la ministre islandaise des Affaires étrangères Thorgerdur Gunnarsdottir, après que les Islandais ont rejeté la proposition d'une reprise des négociations d'adhésion au bloc européen.

Les électeurs islandais se sont prononcés à 52,8% contre la proposition du gouvernement d'entamer des négociations avec Bruxelles, tandis que le "oui" a recueilli 47,2% des voix.

La tenue de ce référendum est intervenue après que le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises plus tôt dans l'année qu'il souhaitait conclure un accord pour acquérir le Groenland, île située entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique.

"Nous n'avons pas fait disparaître par un vote la situation géopolitique, c'est toujours d'actualité et nous devons trouver d'autres moyens d'augmenter notre sécurité", a déclaré à Reuters Thorgerdur Gunnarsdottir, à la sortie d'une réunion du comité des Affaires étrangères.

En rejetant une reprise des négociations pour une adhésion à l'UE, les Islandais ont fait fi des recommandations de leur gouvernement qui affirmait qu'une adhésion européenne renforcerait la sécurité du pays.

"L'UE reste un partenaire important pour l'Islande et nous avons besoin de renforcer cette coopération. Nous regarderons les accords bilatéraux, nous avons déjà de tels accords avec la Finlande et la Norvège", a déclaré Thorgerdur Gunnarsdottir, mentionnant également le Japon et le Canada comme partenaires importants.

L'Islande, Etat insulaire de 400.000 habitants, est membre de l'Otan mais ne possède pas d'armée en son nom. Son système de défense est basé sur un accord de défense bilatéral signé en 1951 avec les Etats-Unis et sur son adhésion à l'alliance militaire.

Reykjavik, membre de l'Espace économique européen (EEE) depuis 1994, a déposé sa candidature à l'UE en 2009, après l'effondrement de son système bancaire l'année précédente. Quatre années de négociations plus tard, un gouvernement eurosceptique a suspendu le processus en 2013.

"Nous allons devoir renforcer la coopération au sein de l'EEE. Une des conséquences positives du référendum est que tous les partis islandais sont unis derrière l'accord de l'EEE", a ajouté la ministre des Affaires étrangères.

(Reportage de Johan Ahlander à Reykjavik; Zhifan Liu pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)