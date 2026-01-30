L'Iran se dit prêt à des négociations "équitables" avec les USA, pas sur sa défense

(Actualisé déclarations d'Araqchi)

par Steve Holland et Bo Erickson

L'Iran est prêt à reprendre des négociations avec les États-Unis, mais celles-ci doivent être équitables et ne pas porter sur ses capacités de défense, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, tandis que les puissances régionales s'efforcent d'empêcher un conflit militaire entre les deux pays.

Le président américain Donald Trump a indiqué jeudi qu'il envisageait des discussions avec l'Iran, alors même qu'un nouveau navire de guerre des Etats-Unis a été déployé au Moyen-Orient et que le chef du Pentagone a fait savoir que l'armée serait prête à exécuter toute décision du locataire de la Maison blanche.

L'une des principales exigences américaines pour reprendre les négociations avec Téhéran est de freiner son programme de missiles, a déclaré un haut responsable iranien à Reuters la semaine dernière. L'Iran rejette cette exigence.

"Si les négociations sont justes et équitables, l'Iran est prêt à participer à de telles discussions", a déclaré Abbas Araqchi lors d'une conférence de presse avec son homologue turc à Istanbul.

Aucune discussion entre Téhéran et Washington n'est actuellement prévue, a-t-il ajouté.

Les alliés régionaux, notamment la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont engagé des efforts diplomatiques pour empêcher une confrontation militaire entre Washington et Téhéran.

En réponse aux menaces d'action militaire des États-Unis, Abbas Araqchi a déclaré que Téhéran était prêt à négocier ou à entrer en guerre.

Il a également qualifié ses échanges avec son homologue turc Hakan Fidan de "bons et utiles", ajoutant que Téhéran était prêt à dialoguer avec les pays de la région pour promouvoir la stabilité et la paix.

Donald Trump n'a pas précisé quand des discussions interviendraient, ni sur quelles questions elles porteraient. Il n'a pas non plus indiqué qui dirigerait les négociations côté américain.

"Je prévois de le faire, oui", a déclaré Donald Trump lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait des discussions avec Téhéran. "Nous avons beaucoup de très gros et très puissants navires qui voguent en ce moment vers l'Iran et ce serait formidable si nous n'avions pas besoin de les utiliser."

Des responsables américains ont déclaré que le locataire de la Maison blanche étudiait plusieurs options d'intervention en Iran, dont des frappes ciblées contre les forces de sécurité et les dirigeants du pays, mais qu'il n'avait pas encore pris de décision à ce sujet.

Interrogé sur la situation en Iran, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a déclaré: "Ils ne devrait pas développer des capacités nucléaires."

"Nous serons prêts à accomplir tout ce que le président attend du département de la Guerre", a-t-il ajouté faisant référence au Pentagone, que Donald Trump a entrepris de renommer ainsi.

(Parisa Hafezi et Jonathan Spicer à Istanbul, Steve Holland et Bo Erickson à Washington, avec Susan Heavey, Kanishka Singh et Daphne Psaledakis ; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet ; édité par Augustin Turpin)