L'Iran promet des procès "rapides" pour les manifestants arrêtés

Des Iraniens sont rassemblés pour les funérailles de membres des forces de sécurité tués durant les manifestations, à Téhéran le 14 janvier 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

L'Iran a promis mercredi des procès "rapides" pour les suspects arrêtés lors des manifestations, alors que les organisations de défense des droits humains craignent un usage massif de la peine de mort dans le pays largement coupé du monde depuis près d'une semaine.

A Téhéran mercredi, des milliers de personnes se sont rassemblées pour les funérailles de plus de 100 membres des forces de sécurité et autres "martyrs" tués lors des manifestations secouant l'Iran depuis le 28 décembre.

Des images de la télévision d'Etat montrent la foule agitant des drapeaux de la République islamique pour cette cérémonie, qui a commencé avec des lectures de prières pour les morts devant l'université de la capitale.

Des banderoles avec les mots "mort à l'Amérique" et des photos du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, émergeaient de la foule, selon un journaliste de l'AFP à Téhéran, de même qu'une photo montrant Donald Trump, du sang sur le visage, lors d'une tentative d'assassinat en 2024, avec la légende: "Cette fois il ne manquera pas sa cible".

"L'Iran n'a jamais vu un tel niveau de destruction", a déclaré devant la foule le chef d'état-major de l'armée iranienne, Abdolrahim Moussavi, en allusion aux actes de violence survenus lors des manifestations.

Capture d'écran vidéo faite le 14 janvier 2026 à partir d'images UGC publiées sur les réseaux sociaux le 9 janvier 2026 montrant des manifestants devant un bâtiment en feu à Téhéran ( UGC / - )

Au moins 700 manifestants - mais probablement des milliers - selon les ONG, ont été tués lors du mouvement de protestation et de très nombreuses personnes arrêtées.

Selon les médias iraniens, le chef du pouvoir judiciaire a promis mercredi des procès "rapides" et "publics" à l'issue d'une visite de cinq heures dans une prison de Téhéran où sont détenus des manifestants - des "émeutiers" selon les autorités.

"Si quelqu'un a mis le feu à une personne, l'a décapitée avant de brûler son corps, nous devons faire notre travail rapidement", a déclaré Gholamhossein Mohseni Ejeï.

Sur une vidéo de la télévision d'Etat, on le voit assis devant un drapeau iranien dans une grande salle ornée de tapis de la prison, interroger lui-même un homme en tenue grise de prisonnier dont le visage est flouté. Le détenu est accusé d'avoir apporté des cocktails Molotov dans un parc de la capitale.

- "Exécutions" -

Les défenseurs des droits humains s'inquiètent d'exécutions express à venir. Amnesty International et d'autres ont notamment dit avoir des informations sur l'exécution d'un premier manifestant prévue mercredi, ce qu'a aussi avancé la diplomatie américaine.

"Plus de 10.600 manifestants ont été arrêtés (...) Erfan Soltani, 26 ans, dont l'exécution a été programmée pour le 14 janvier, est l'un d'eux", a écrit le Département d'Etat dans un message en farsi sur X.

Capture vidéo, réalisée le 13 janvier 2026 à partir d'images UGC publiées sur les réseaux sociaux le 10 janvier 2026, montrant des affrontements à Machhad, dans le nord-est de l'Iran ( UGC / - )

Amnesty a demandé à l'Iran de "surseoir immédiatement à toutes les exécutions, y compris celle d'Erfan Soltani".

Téhéran, de son côté, accuse Washington de chercher un "prétexte" en vue d'une intervention militaire pour faire tomber le pouvoir.

Télécommunications coupées en Iran ( AFP / Sylvie HUSSON )

Le président américain, dont les intentions restent floues, a menacé plusieurs fois d'intervenir militairement depuis le début du mouvement, l'un des plus vastes depuis la proclamation de la République islamique en 1979.

Mardi, il a promis aux manifestants que "beaucoup d'aide est en route". "CONTINUEZ A MANIFESTER - PRENEZ LE CONTROLE DE VOS INSTITUTIONS!!!", a-t-il lancé sur son réseau Truth social.

La répression a fait au moins 734 morts selon l'ONG Iran Human Rights (IHR) basée en Norvège, qui estime toutefois que le nombre réel de morts pourrait s'élever à plusieurs milliers.

Internet était toujours coupé mercredi dans tout le pays, pour le septième jour de suite, ce qui rend difficile l'accès aux informations. Les communications téléphoniques restaient limitées.

Une femme porte un portrait de l'ayatollah Ali Khamenei pendant les funérailles de membres des forces de sécurité, à Téhéran le 14 janvier 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

Mais des rapports crédibles font état "de tueries à grande échelle menées par les forces de sécurité à travers le pays", a affirmé mardi l'ONG Human Rights Watch.

- "La plus violente" -

Carte localisant les dizaines de villes iraniennes où des actions de contestation ont été recensées entre le 29 décembre 2025 et le 11 janvier 2026 selon différentes sources vérifiées par l'ISW-CTP ( AFP / Olivia BUGAULT )

La répression pourrait être "la plus violente" de l'histoire contemporaine de ce pays, a déploré mercredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, exhortant les autorités à la faire cesser "impérativement".

Les condamnations affluent à l'international ces derniers jours : l'ONU s'est dite "horrifiée" et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dit plancher sur de nouvelles sanctions contre Téhéran.

Donald Trump a lui annoncé mardi des sanctions contre les partenaires commerciaux de l'Iran - des droits de douane de 25% prenant effet "immédiatement".

Capture d'écran vidéo faite le 14 janvier 2026 à partir d'images UGC publiées sur les réseaux sociaux le 13 janvier 2026, montrant des corps sur le sol au Centre médico-légal de diagnostic et de laboratoire de la province de Téhéran, à Kahrizak, où des personnes en deuil recherchent leurs proches ( UGC / - )

Sur les réseaux sociaux, de nouvelles vidéos, authentifiées par l'AFP, sont apparues mardi montrant des dizaines de corps alignés à l'intérieur et à l'extérieur d'une morgue au sud de la capitale iranienne.

"La violence augmente, les arrestations aussi. Les oppresseurs tirent au hasard", racontait mardi à l'AFP Kian Tahsildari à Istanbul, relayant le témoignage d'amis à Machhad, dans le nord-est de l'Iran.