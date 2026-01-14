États-Unis: Les ventes au détail dépassent les attentes en novembre

Des clients se promènent sur la 5e avenue à Manhattan, à New York

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en novembre, ‍de 0,6% sur un mois, montrent les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une ‌hausse de seulement 0,4% après une contraction de 0,1% en octobre (chiffre révisé de 0,0%).

Les ventes au détail ont été ​soutenues par la reprise des achats de véhicules automobiles ⁠et l'augmentation des dépenses des ménages dans d'autres secteurs, ce qui laisse présager une solide croissance économique au ⁠quatrième trimestre.

Les dépenses ‍sont principalement tirées par les ménages à revenus ⁠élevés, tandis que les consommateurs à faibles revenus peinent à faire face à la hausse du coût de la vie.

Le gouvernement ​américain a annoncé mardi que les prix des produits alimentaires avaient connu leur plus forte augmentation en plus de trois ans ⁠en décembre, malgré une inflation globale modérée.

Hors automobile, carburants, ​matériaux de construction et services de restauration, les ​ventes ont progressé ​de 0,4% en novembre, contre une hausse de 0,6% en octobre (chiffre ​révisé de +0,8%) et alors que ⁠les analystes s'attendaient à une augmentation de 0,4%.

Ces ventes, dites "hors alimentation et énergie" sont celles qui correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut (PIB).

Les dépenses de consommation ‌ont progressé rapidement au troisième trimestre, contribuant largement au taux de croissance économique annualisée de 4,3% enregistré durant cette période. La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit actuellement une croissance du PIB de 5,1% au quatrième trimestre.

(Rédigé par Lucia Mutikani, version française Claude Chendjou, ‌édité par Kate Entringer)