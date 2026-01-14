États-Unis: Les ventes au détail dépassent les attentes en novembre

Des clients se promènent sur la 5e avenue à Manhattan, à New York
Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en novembre, de 0,6% sur un mois, montrent les données publiées mercredi par le département du Commerce.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de seulement 0,4% après une contraction de 0,1% en octobre (chiffre révisé de 0,0%).
Les ventes au détail ont été soutenues par la reprise des achats de véhicules automobiles et l'augmentation des dépenses des ménages dans d'autres secteurs, ce qui laisse présager une solide croissance économique au quatrième trimestre.
Les dépenses sont principalement tirées par les ménages à revenus élevés, tandis que les consommateurs à faibles revenus peinent à faire face à la hausse du coût de la vie.
Le gouvernement américain a annoncé mardi que les prix des produits alimentaires avaient connu leur plus forte augmentation en plus de trois ans en décembre, malgré une inflation globale modérée.
Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes ont progressé de 0,4% en novembre, contre une hausse de 0,6% en octobre (chiffre révisé de +0,8%) et alors que les analystes s'attendaient à une augmentation de 0,4%.
Ces ventes, dites "hors alimentation et énergie" sont celles qui correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut (PIB).
Les dépenses de consommation ont progressé rapidement au troisième trimestre, contribuant largement au taux de croissance économique annualisée de 4,3% enregistré durant cette période. La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit actuellement une croissance du PIB de 5,1% au quatrième trimestre.
(Rédigé par Lucia Mutikani, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)
