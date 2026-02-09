L'Iran prêt à "diluer" son uranium enrichi en contrepartie d'une levée des sanctions

L'Iran est prêt à "diluer" son uranium hautement enrichi en échange d'une levée des sanctions financières prises à son encontre, a déclaré lundi le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, qui esquisse une ouverture dans les négociations avec les Etats-Unis.

Iraniens et Américains ont renoué le dialogue la semaine dernière à Oman sous l'égide de médiateurs omanais avec l'objectif d'écarter la menace d'une confrontation armée au profit de la voie diplomatique.

La partie américaine exige que le régime iranien renonce à ses réserves d'uranium hautement enrichi, établies l'an dernier à plus de 440 kilos par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). L'étape ultime pour la fabrication d'armes atomiques est de porter le niveau d'enrichissement à 90%.

Diluer l'uranium permet d'abaisser son taux d'enrichissement.

"La possibilité de diluer l'uranium enrichi à 60% (…) dépend de la levée de toutes les sanctions en contrepartie", a déclaré Mohammad Eslami, dont les propos étaient rapportés par l'agence iranienne ISNA.

Le transfert de l'uranium hautement enrichi vers un autre pays, hypothèse sur la table, n'a pas encore été évoqué dans les discussions, a-t-il ajouté.

Ali Larijani, conseiller du guide suprême Ali Khamenei, est attendu mardi à Oman à la tête d'une délégation iranienne, a rapporté lundi l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

"Au cours de ce déplacement, (Ali Larijani) rencontrera des responsables de haut rang du sultanat d'Oman et échangera sur les derniers développements régionaux et internationaux ainsi que sur la coopération bilatérale à différents niveaux", a précisé Tasnim.

La date et le lieu du prochain cycle de discussions n'ont pas encore été annoncés.

(Rédaction de Dubaï; version française Nicolas Delame et Sophie Louet, édité par Kate Entringer)