L'Iran met en garde les USA et Israël contre toute attaque avant les funérailles d'Ali Khamenei

Un commandant militaire iranien a mis en garde jeudi les États-Unis et Israël contre toute attaque visant l'Iran à un moment où le pays se prépare aux funérailles nationales de son ancien guide suprême Ali Khamenei, tué lors de frappes aériennes le 28 février dernier, premier jour de la guerre.

"Nous avertissons les ennemis de l'Iran, en particulier les États-Unis et le régime sioniste (Israël), d'éviter toute erreur de calcul et de réfléchir aux ripostes sévères que nos forces armées exerceraient face à toute menace et agression contre notre pays", a déclaré Ali Abdollahi, commandant du quartier général central de Khatam al-Anbiya, dans un communiqué relayé par les médias d'État.

Les cortèges funéraires débuteront le 4 juillet à Téhéran et s'achèveront le 9 juillet par l'inhumation d'Ali Khamenei dans sa ville natale de Machhad, avec également des cérémonies prévues à Qom et en Irak.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a lancé un avertissement similaire mercredi, déclarant que Téhéran riposterait immédiatement et avec force à toute menace contre son peuple ou ses dirigeants, après des propos du ministre israélien de la Défense Israel Katz affirmant que l'actuel guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, est "condamné à mort".

Les médias iraniens ont fait état d'un renforcement des mesures de sécurité pendant la période des funérailles, tandis que le directeur de l'Organisation de l'aviation civile iranienne a déclaré mercredi que des restrictions temporaires de l'espace aérien seraient mises en place au-dessus de plusieurs villes, dont Téhéran et Machhad.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, de même que le haut responsable chinois He Wei, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, assisteront aux funérailles d'État d'Ali Khamenei, ont par ailleurs annoncé jeudi Islamabad et Pékin.

(Rédaction de Dubaï, avec Laurie Chen et Mubasher Bukhari, édité par Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)