L'Iran mène des exercices militaires dans le Golfe d'Oman

Les Gardiens de la révolution islamique iranienne ont tiré des missiles balistiques et de croisière sur des cibles virtuelles dans le Golfe vendredi, au cours d'un exercice militaire de deux jours visant à contrer les menaces étrangères, ont rapporté les médias d'État.

L'Iran a également organisé un exercice "antiterroriste" dans le nord-ouest du pays, avec des membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont l'Azerbaïdjan, l'Irak et l'Arabie saoudite.

Selon la chaîne de télévision d'Etat Press TV, cet exercice visait à avertir les ennemis de Téhéran que "toute erreur de calcul entraînerait une réponse décisive".

L'Iran tente de rétablir sa capacité de dissuasion militaire après les bombardements israéliens et américains menés en juin contre ses installations nucléaires et ses systèmes de défense aérienne.

Selon les médias d'État, les Gardiens de la révolution ont tiré de nombreux missiles de croisière Qadr 110, Qadr 380 et Qadr 360 ainsi que quelque 300 missiles balistiques sur des cibles virtuelles situées dans le golfe d'Oman. Des drones ont simultanément frappé des bases ennemies virtuelles.

La force navale des Gardiens de la révolution avait entamé jeudi ses manoeuvres dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe d'Oman jeudi.

L'Occident considère les missiles balistiques iraniens à la fois comme une menace militaire conventionnelle pour la stabilité régionale et comme un vecteur possible d'armes nucléaires si Téhéran les mettait au point.

