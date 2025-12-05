 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Iran mène des exercices militaires dans le Golfe d'Oman
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 12:51

Les Gardiens de la révolution islamique iranienne ont tiré des missiles balistiques et de croisière sur des cibles virtuelles dans le Golfe vendredi, au cours d'un exercice militaire de deux jours visant à contrer les menaces étrangères, ont rapporté les médias d'État.

L'Iran a également organisé un exercice "antiterroriste" dans le nord-ouest du pays, avec des membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont l'Azerbaïdjan, l'Irak et l'Arabie saoudite.

Selon la chaîne de télévision d'Etat Press TV, cet exercice visait à avertir les ennemis de Téhéran que "toute erreur de calcul entraînerait une réponse décisive".

L'Iran tente de rétablir sa capacité de dissuasion militaire après les bombardements israéliens et américains menés en juin contre ses installations nucléaires et ses systèmes de défense aérienne.

Selon les médias d'État, les Gardiens de la révolution ont tiré de nombreux missiles de croisière Qadr 110, Qadr 380 et Qadr 360 ainsi que quelque 300 missiles balistiques sur des cibles virtuelles situées dans le golfe d'Oman. Des drones ont simultanément frappé des bases ennemies virtuelles.

La force navale des Gardiens de la révolution avait entamé jeudi ses manoeuvres dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe d'Oman jeudi.

L'Occident considère les missiles balistiques iraniens à la fois comme une menace militaire conventionnelle pour la stabilité régionale et comme un vecteur possible d'armes nucléaires si Téhéran les mettait au point.

(Bureau de Dubaï, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:46 

    Netflix , le géant du streaming, va racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars au total, ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun vendredi. Cette acquisition, qui permet ... Lire la suite

  • La croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, sur la zone Euro, selon Eurostat ( POOL / YVES HERMAN )
    Zone euro: la croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, selon Eurostat
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:36 

    La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump entouré par les chefs d'Etat rwandais Paul Kagame (G) et congolais Etienne Tshisekedi (D) lors de la cérémonie de signature d'un accord de paix, à Washington le 4 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Conflit dans l'est de la RDC: accord signé, mise en oeuvre complexe
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:28 

    La mise en oeuvre de l'accord entériné jeudi à Washington et visant à mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) s'annonce complexe alors même que d'intenses combats sont en cours vendredi dans l'Est congolais. - Diplomatie ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.12.2025 13:15 

    (Actualisé avec Netflix et WBD, contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank