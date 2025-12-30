L'Iran menace d'une réponse sévère à toute "agression" après la mise en garde de Trump

L'Iran répondra avec sévérité à toute agression à son encontre, a prévenu mardi le président iranien Massoud Pezeshkian après que le président américain Donald Trump a menacé de nouvelles frappes sur les installations nucléaires de Téhéran.

"La réponse de la République islamique d'Iran à toute agression tyrannique sera sévère", a écrit le dirigeant iranien sur X.

Lundi, lors d'un point de presse organisé dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, à l'occasion de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis pourraient apporter leur soutien à une nouvelle frappe d'envergure contre l'Iran si le pays relançait ses programmes de missiles balistiques ou d'armes nucléaires.

"J'ai entendu dire que l'Iran essayait de se renforcer à nouveau, et si c'est le cas, nous devons les mettre à terre", a-t-il déclaré aux journalistes lundi. "Nous allons les écraser."

Lors d'une guerre de 12 jours opposant Israël à l'Iran en juin, les Etats-Unis ont frappé plusieurs sites nucléaires iraniens.

Les pays occidentaux soupçonnent l'Iran de développer des armes atomiques. Téhéran nie et affirme que son programme nucléaire national est purement destiné à des fins civiles.

Donald Trump a déclaré lundi qu'il restait ouvert à la négociation d'un "accord" avec l'Iran, ce qu'il a qualifié de "beaucoup plus intelligent".

Le Kremlin a exhorté mardi toutes les parties à s'abstenir de toute escalade.

"Nous pensons qu'il est nécessaire de s'abstenir de toute mesure susceptible d'aggraver les tensions dans la région, et nous estimons qu'il est avant tout nécessaire d'engager le dialogue avec l'Iran", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

(Elwely Elwelly ; Dmitry Antonov ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)