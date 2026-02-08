 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Iran insiste sur son droit à l'enrichissement d'uranium
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 11:28

L'Iran n'acceptera jamais de renoncer à enrichir de l'uranium sur son sol, a réaffirmé dimanche son ministre des Affaires étrangères tout en se disant prêt à prendre des mesures pour rassurer les Etats-Unis, deux jours après une première session de pourparlers indirects entre Téhéran et Washington.

"L'option zéro enrichissement ne sera jamais acceptable pour nous. Nous devons donc privilégier les discussions qui prennent en compte l'enrichissement d'uranium en Iran, tout en instaurant un climat de confiance garantissant que cet enrichissement est et restera à des fins pacifiques", a déclaré Abbas Araqchi.

"L'insistance de l'Iran sur l'enrichissement n'est pas simplement d'ordre technique ou économique (...), elle est ancrée dans un désir d'indépendance et de dignité. Personne n'a le droit de dire à la nation iranienne ce qu'elle devrait ou ne devrait pas posséder", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

Selon un diplomate de la région informé par l'Iran des discussions de vendredi, Téhéran serait prêt à discuter "du niveau et de la pureté" de l'enrichissement d'uranium ainsi que d'autres modalités, en échange de la levée des sanctions américaines et internationales qui asphyxient son économie.

L'Iran affirme que son programme nucléaire est pacifique.

La date et le lieu de la prochaine session de pourparlers seront déterminés en consultation avec la diplomatie omanaise, a précisé le ministre iranien dimanche, ajoutant qu'ils pourraient se tenir ailleurs qu'à Mascate, la capitale d'Oman.

(Rédaction de Dubaï, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:48

    Aucune autorisation ni indulgence pour les tricheurs et les menteurs haineux de toutes les démocraties.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Affaire Epstein: Jack Lang annonce sa démission de l'Institut du monde arabe
    Affaire Epstein: Jack Lang annonce sa démission de l'Institut du monde arabe
    information fournie par AFP Video 08.02.2026 12:51 

    Pressé depuis plusieurs jours de quitter la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA), l'ancien ministre de la Culture Jack Lang a finalement présenté samedi sa démission, après l'ouverture d'une enquête financière visant ses liens avec Jeffrey Epstein.

  • Le socialiste Antonio José Seguro, favori de la présidentielle au Portugal, vote le 8 février 2026 à Caldas da Rainha, au nord de Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Les Portugais élisent leur président avec un socialiste comme favori face à l'extrême droite
    information fournie par AFP 08.02.2026 12:39 

    Les Portugais votent dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose le socialiste Antonio José Seguro, grand favori, à André Ventura, le dirigeant d'un parti d'extrême droite devenu en quelques années la deuxième force politique dans ce pays. ... Lire la suite

  • Le dalaï-lama, chef spirituel tibétain, assiste à une cérémonie d'offrande de prières pour une longue vie au temple tibétain de McLeod Ganj, près de Dharamsala, le 5 juillet 2025 en Inde ( AFP / Niharika KULKARNI )
    Le dalaï-lama n'a "jamais rencontré" Epstein, affirme son bureau
    information fournie par AFP 08.02.2026 12:31 

    Le bureau du dalaï-lama a affirmé dimanche que le chef spirituel bouddhiste en exil, cité dans les dossiers Epstein, n’avait "jamais rencontré" Jeffrey Epstein, après que des médias chinois ont établi un lien entre lui et le criminel sexuel américain. Une recherche ... Lire la suite

  • Lindsey Vonn hélitreuillée sur une civière après sa lourde chute dans la descente des JO de Milan Cortina, le 8 février 2026 ( AFP / François-Xavier MARIT )
    Ski: lourde chute et fin du rêve olympique pour Vonn
    information fournie par AFP 08.02.2026 12:26 

    La star américaine du ski alpin Lindsey Vonn, qui s'alignait au départ à 41 ans malgré une grave blessure à un genou, a lourdement chuté et abandonné lors de la descente des JO-2026, dimanche à Cortina d'Ampezzo. Partie avec le dossard 13, la "Speed Queen", championne ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank