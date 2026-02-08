L'Iran insiste sur son droit à l'enrichissement d'uranium

L'Iran n'acceptera jamais de renoncer à enrichir de l'uranium sur son sol, a réaffirmé dimanche son ministre des Affaires étrangères tout en se disant prêt à prendre des mesures pour rassurer les Etats-Unis, deux jours après une première session de pourparlers indirects entre Téhéran et Washington.

"L'option zéro enrichissement ne sera jamais acceptable pour nous. Nous devons donc privilégier les discussions qui prennent en compte l'enrichissement d'uranium en Iran, tout en instaurant un climat de confiance garantissant que cet enrichissement est et restera à des fins pacifiques", a déclaré Abbas Araqchi.

"L'insistance de l'Iran sur l'enrichissement n'est pas simplement d'ordre technique ou économique (...), elle est ancrée dans un désir d'indépendance et de dignité. Personne n'a le droit de dire à la nation iranienne ce qu'elle devrait ou ne devrait pas posséder", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

Selon un diplomate de la région informé par l'Iran des discussions de vendredi, Téhéran serait prêt à discuter "du niveau et de la pureté" de l'enrichissement d'uranium ainsi que d'autres modalités, en échange de la levée des sanctions américaines et internationales qui asphyxient son économie.

L'Iran affirme que son programme nucléaire est pacifique.

La date et le lieu de la prochaine session de pourparlers seront déterminés en consultation avec la diplomatie omanaise, a précisé le ministre iranien dimanche, ajoutant qu'ils pourraient se tenir ailleurs qu'à Mascate, la capitale d'Oman.

