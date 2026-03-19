L'Iran exécute trois hommes arrêtés lors des manifestations de janvier

Trois hommes condamnés pour avoir tué deux policiers lors du mouvement de contestation qui s'est déroulé en début d'année en Iran ont été exécuté jeudi, ont rapporté les médias officiels iraniens.

Selon la justice, les hommes ont été reconnus coupable de meurtre et de "moharebeh" (hostilité envers Dieu), et notamment d'avoir commis des actes en faveur d'Israël et des Etats-Unis. Les exécutions ont eu lieu dans la ville de Qom.

Les autorités ont déclaré que les trois hommes avaient pris part dans des attaques, faisant usage de couteaux et d'autres armes durant des manifestations le 8 janvier, tuant deux policiers.

(Rédaction de Dubaï; version française Camille Raynaud)