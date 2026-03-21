 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Iran est prêt à laisser les navires japonais passer par le détroit d'Ormuz-Kyodo
information fournie par Reuters 21/03/2026 à 02:59

L'Iran est prêt à laisser les navires japonais passer par le détroit d'Ormuz, par où transitent 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, a rapporté l'agence de presse japonaise Kyodo, citant le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi.

Téhéran et Tokyo ont entamé des discussions au sujet d'une possible ouverture du détroit, a dit vendredi Abbas Araqchi à Kyodo lors d'une interview téléphonique.

Le Japon dépend du Moyen-Orient pour près de 95% de son approvisionnement en pétrole et environ 90% de ses livraisons de pétrole transitent par le détroit d'Ormuz.

Le conflit, qui dure depuis trois semaines, et la hausse des prix du pétrole qu'il a provoqué ont poussé plusieurs pays, dont le Japon, à puiser dans leurs réserves stratégiques.

(Junko Fujita; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank