L'Iran est prêt à laisser les navires japonais passer par le détroit d'Ormuz-Kyodo

L'Iran est prêt à laisser les navires japonais passer par le détroit d'Ormuz, par où transitent 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, a rapporté l'agence de presse japonaise Kyodo, citant le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi.

Téhéran et Tokyo ont entamé des discussions au sujet d'une possible ouverture du détroit, a dit vendredi Abbas Araqchi à Kyodo lors d'une interview téléphonique.

Le Japon dépend du Moyen-Orient pour près de 95% de son approvisionnement en pétrole et environ 90% de ses livraisons de pétrole transitent par le détroit d'Ormuz.

Le conflit, qui dure depuis trois semaines, et la hausse des prix du pétrole qu'il a provoqué ont poussé plusieurs pays, dont le Japon, à puiser dans leurs réserves stratégiques.

(Junko Fujita; version française Camille Raynaud)