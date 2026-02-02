L'Iran dit espérer entamer des négociations avec les USA dans les prochains jours

Les autorités iraniennes étudient les différentes propositions visant à entamer des négociations diplomatiques avec les États-Unis et espèrent parvenir à un résultat "dans les prochains jours", a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei.

Alors que la marine américaine a renforcé sa présence dans la région, accentuant la menace de frappes contre l'Iran, Donald Trump a assuré la semaine dernière que des "pourparlers sérieux" avaient lieu entre Washington et Téhéran.

Un haut responsable iranien, Ali Larijani, avait évoqué un peu plus tôt sur le réseau social X que des discussions étaient en cours en vue d'entamer des négociations.

"Les pays de la région servent d'intermédiaires pour les messages qui sont échangés. Divers points ont été évoqués et nous sommes actuellement en train d'examiner les détails de chaque processus diplomatique. Nous espérons aboutir à des résultats dans les prochains jours", a déclaré Esmaeil Baghaei.

"Cela concerne le processus et le cadre des (négociations)", a-t-il ajouté.

(Bureau de Dubaï ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)