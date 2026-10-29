L'Iran confirme avoir reçu une lettre de Vance, réserve sa réponse-Tasnim

(Actualisé avec Trump, Cooper, Qalibaf)

Donald Trump a déclaré jeudi que le vice-président américain J.D. Vance avait adressé une lettre à l'Iran pour évoquer les besoins du pays en fournitures médicales, alors que plusieurs médias américains ont rapporté que le bras droit du président voulait jauger les chances d'une reprise de négociations.

L'Iran a confirmé avoir reçu une lettre du vice-président, à laquelle il n'a pas encore répondu, selon l'agence semi-officielle Tasnim. Le président du Parlement, Mohammad Baqer Qalibaf, a déclaré que Téhéran attendait que Washington accepte ses conditions et que toute position sortant de ce cadre était "inacceptable".

Le Wall Street Journal a de son côté rapporté jeudi que l'amiral Brad Cooper, chef du Commandement central américain qui supervise la région du Moyen-Orient, avait été reçu par Donald Trump à la Maison blanche pour lui présenter les options militaires concernant l'Iran.

Le Wall Street Journal et le New York Times ont rapporté mercredi que J.D. Vance avait adressé une lettre au secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, afin de relancer les négociations de paix avec Téhéran.

Selon le journal américain, J.D. Vance tente d'évaluer si les belligérants peuvent trouver des "points de convergence suffisants" qui permettraient de convaincre Donald Trump de ne pas ordonner une nouvelle attaque contre l'Iran.

La lettre aurait été écrite à la demande du président américain, selon le WSJ.

Prié de dire s'il avait donné instruction à son vice-président de contacter l'Iran pour relancer des négociations de paix, Donald Trump a répondu par la négative.

"En fait, ils ont besoin d'aide en matière de fournitures médicales et d'autres choses. Il (Vance) m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai répondu : 'Si tu veux faire ça, très bien.' En gros, il s'agit d'acheminer des fournitures pour aider des personnes qui ne sont pas en bonne santé", a déclaré le président américain aux journalistes.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a déclaré jeudi que les conditions de Téhéran avaient été communiquées à maintes reprises et de manière claire aux médiateurs, et qu’aucun progrès ne pourrait être réalisé si les sept conditions posées par l'Iran n'étaient pas remplies.

La "politique de la carotte et du bâton" n'a aucun effet sur l'Iran, a-t-il assuré.

Entre autres conditions posées par l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz figurent notamment la levée du blocus américain des ports iraniens, la suppression des sanctions américaines visant les exportations de pétrole iranien et la cessation des hostilités sur tous les fronts régionaux.

(Reportage Elwely Elwelly; version française Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)