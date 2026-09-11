L'Iran annonce une réunion lundi à Oman sur la sécurité de navigation dans le détroit d'Ormuz

L'Iran prévoit d'organiser lundi à Oman une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Irak et d'autres États arabes riverains du Golfe afin de discuter de la sécurité des voies de navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.
(Ahmed Tolba et Yasmine Ghania; version française Claude Chendjou)
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