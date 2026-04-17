L'Iran annonce la réouverture du détroit d'Ormuz le temps du cessez-le-feu

Illustration de la carte du détroit d'Ormuz
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré vendredi sur la plateforme X que le détroit d'Ormuz était entièrement ouvert à la circulation maritime et le resterait pendant toute la durée du cessez-le-feu conclu avec les États-Unis.
Le chef de la diplomatie iranienne a lié cette avancée à l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban et précisé que le passage des navires se ferait en coordination avec les autorités iraniennes.
Le président américain Donald Trump s'est réjoui de cette annonce sur son réseau Truth Social.
"L'Iran vient d'annoncer que le détroit d'Iran (sic) est entièrement ouvert et prêt à la navigation. Merci !", a-t-il écrit.
Les prix du pétrole ont chuté de plus de 10% après cette annonce, le Brent retombant à moins de 90$ le baril.
(Nayera Abdallah et Tala Ramadan, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)
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