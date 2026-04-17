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L'Iran annonce la réouverture du détroit d'Ormuz le temps du cessez-le-feu
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:49

Illustration de la carte du détroit d'Ormuz

Illustration de la carte du détroit d'Ormuz

‌Le ministre iranien des Affaires étrangères, ​Abbas Araqchi, a déclaré vendredi sur la plateforme X que le détroit ​d'Ormuz était entièrement ouvert à la circulation maritime ​et le resterait ⁠pendant toute la durée du cessez-le-feu ‌conclu avec les États-Unis.

Le chef de la diplomatie iranienne a ​lié ‌cette avancée à l'accord de ⁠cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban et précisé que le passage ⁠des navires ‌se ferait en coordination avec ⁠les autorités iraniennes.

Le président américain ‌Donald Trump s'est réjoui de ⁠cette annonce sur son réseau ⁠Truth Social.

"L'Iran ‌vient d'annoncer que le détroit d'Iran (sic) ​est entièrement ouvert ‌et prêt à la navigation. Merci !", a-t-il écrit.

Les prix ​du pétrole ont chuté de plus de 10% après ⁠cette annonce, le Brent retombant à moins de 90$ le baril.

(Nayera Abdallah et Tala Ramadan, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et ​Sophie Louet)

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2 commentaires

  • 17 avril 19:15

    Et les taxes ;Ont-elles chutées de 10 % ? Et l'ACCISE et les taxes régionales et la TVA à 20% qui s applique aussi sur les taxes (Ha bon les taxes seraient de la Valeur Ajoutée?) . 60 % (+ou-) c'est pour un Etat insatiable qui gaspille sans retour pour les contribuables .Le cout du pétrole brut c'est +ou- 25% du cout total ; 10% d'augmentation du cout du pétrole c'est 2,5% du prix à la pompe SOIT 4,5 cts 4,5 cts 4,5 cts QUATRE VIRGULE 5 CENTIMES .

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