L'Iran annonce la réouverture du détroit d'Ormuz le temps du cessez-le-feu

Illustration de la carte du détroit d'Ormuz

‌Le ministre iranien des Affaires étrangères, ​Abbas Araqchi, a déclaré vendredi sur la plateforme X que le détroit ​d'Ormuz était entièrement ouvert à la circulation maritime ​et le resterait ⁠pendant toute la durée du cessez-le-feu ‌conclu avec les États-Unis.

Le chef de la diplomatie iranienne a ​lié ‌cette avancée à l'accord de ⁠cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban et précisé que le passage ⁠des navires ‌se ferait en coordination avec ⁠les autorités iraniennes.

Le président américain ‌Donald Trump s'est réjoui de ⁠cette annonce sur son réseau ⁠Truth Social.

"L'Iran ‌vient d'annoncer que le détroit d'Iran (sic) ​est entièrement ouvert ‌et prêt à la navigation. Merci !", a-t-il écrit.

Les prix ​du pétrole ont chuté de plus de 10% après ⁠cette annonce, le Brent retombant à moins de 90$ le baril.

(Nayera Abdallah et Tala Ramadan, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et ​Sophie Louet)