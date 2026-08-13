L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz est sous son contrôle - Fars

Le détroit d'Ormuz est "sous le contrôle et la gestion de l'Iran", a déclaré jeudi le chef de l'unité paramilitaire iranienne des bassidjis, Hossein Taeb, selon l'agence de presse semi-officielle Fars.

Ces propos sont une réponse à la déclaration la veille du président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, selon laquelle les Etats-Unis exercent un "contrôle total" sur cet axe essentiel pour le transport maritime mondial d'hydrocarbures.

Selon Hossein Taeb, les États-Unis ont cherché à saper ce qu'il a qualifié de popularité de la République islamique dans la région en lançant une nouvelle guerre dans le détroit d'Ormuz, ajoutant qu'ils avaient une nouvelle fois été vaincus.

"Aujourd'hui, vous constatez que le détroit d'Ormuz est sous la gestion et le contrôle de la République islamique", a poursuivi Hossein Taeb.

Une source iranienne de haut rang a dit mardi que l'Iran et les États-Unis n'avait fait aucun progrès dans les négociations visant à relancer l'accord provisoire conclu en juin entre les deux belligérants.

Cet accord prévoyait "la cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts", mais il n'a pas tenu longtemps : Donald Trump a déclaré le 7 juillet qu'il était "terminé" et le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé une semaine plus tard qu'il était "suspendu".

Des échanges de tirs entre les Etats-Unis et l'Iran ont repris depuis, ce qui s'est traduit par un nouveau blocage de fait du détroit d'Ormuz - où le trafic avait timidement repris dans la foulée de l'accord provisoire - et une remontée des cours du pétrole.

(Bureau de Dubaï, Version française Benoit Van Overstraeten)