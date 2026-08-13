En optant pour Bourgas, l'Eurovision penche côté plage en Bulgarie

Logo du concours de l'Eurovision lors de la demi-finale de l'édition 2026 à Vienne, le 12 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

En préférant la ville de Bourgas, sur la côte ensoleillée et festive de la mer Noire, à Sofia, la capitale bulgare, l'Eurovision a choisi de planter ses pieds dans le sable en mai prochain.

"La quatrième ville du pays est connue pour ses plages et ses événements estivaux animés", ont expliqué jeudi, dans un communiqué conjoint, l'Union européenne de radio-télévision (UER) et la télévision nationale bulgare (BNT).

"Son emplacement offrira aux fans un cadre unique", ont-ils ajouté en présentant cette destination touristique, qui accueillera la 71e édition du concours les 11, 13 et 15 mai 2027.

Les demi-finales et la finale du concours auront pour écrin le plus récent site sportif et de divertissement de Bulgarie, l'Arena Burgas, qui a ouvert ses portes en 2023 et peut accueillir jusqu'à 15.000 personnes, ont précisé les organisateurs.

Le maire Dimitar Nikolov a déclaré que c'était "un honneur et un privilège" que sa ville ait été choisie.

"Merci pour cette chance unique de présenter Bourgas, la région et la beauté de la Bulgarie. Nous donnerons tout pour être à la hauteur et laisser un bon souvenir", a-t-il déclaré.

C'est la victoire de l'artiste bulgare Dara à Vienne en 2026, avec "Bangaranga", qui permet l'escapade en bord de mer, ce pays des Balkans organisant pour la première fois le concours.

Sofia, était sur les rangs. Mais Bourgas a finalement été sélectionnée pour sa "capacité d'hébergement, ses transports et la connectivité internationale" nécessaires, selon le communiqué.

Sunny Beach

La cité de 190.000 habitants dispose de plages accessibles à pied depuis le centre-ville et constitue l'une des principales portes d'entrée vers les stations balnéaires bulgares.

Darina Nikolaeva Yotova, alias Dara, représentant la Bulgarie, avec son trophée après avoir remporté la finale du concours de l'Eurovision à Vienne, le 16 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

La Côte du Soleil (Sunny Beach en anglais), la plus grande station balnéaire de Bulgarie, située entre Varna et Bourgas, possède la plus longue et la plus large plage sur ce littoral, qui s'étend sur six kilomètres.

Une édition en maillot de bain donc, pour le principal événement musical en direct au monde.

Depuis son lancement en 1955, l'Eurovision est devenue la plateforme pop ultime, propulsant les icônes suédoises ABBA vers une renommée mondiale et donnant un coup d'accélérateur à d'autres artistes comme Céline Dion.

Une chance pour la Bulgarie, qui y a fait ses débuts en 2005, mais a manqué les trois précédentes éditions pour des raisons financières, avant de finalement décrocher la couronne.

Le concours devrait donner un coup de pouce à son secteur touristique, qui représente environ 8% du PIB.

L'an dernier, l'Eurovision a touché 131 millions de personnes sur 35 marchés télévisés mesurés, d'après les chiffres communiqués par l'UER, la principale alliance mondiale de médias de service public.

Un chiffre certes en baisse de 35 millions par rapport à l'année précédente, après le boycott de cinq pays en raison de la participation d'Israël.

Toutefois, le contenu officiel de l'Eurovision a généré plus de 2,75 milliards de vues sur les réseaux YouTube, TikTok, Instagram et Facebook, preuve de l'attrait de ce gigantesque télé-crochet sur la jeune génération.

L'UER comptant des membres non-européens, l'Eurovision accueille des pays situés hors du continent.

Le Canada a annoncé en juillet qu'il participerait pour la première fois au concours lors de la prochaine édition, rejoignant l'Australie.

Et mercredi, l'UER a annoncé un changement des règles: les pays en guerre ne pourront pas accueillir le spectacle à l'avenir.

"Le diffuseur lauréat sera automatiquement inéligible si un conflit armé ou une situation géopolitique sensible affectent de manière significative la sécurité ou la stabilité de son Etat ou de sa région immédiate", a affirmé la coproduction internationale.

Le communiqué ne nomme aucun pays. Mais Israël a failli remporter le gigantesque télé-crochet ces deux dernières années, terminant à la deuxième place en 2025 comme en 2026.