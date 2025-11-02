L’Inter s’en sort bien à Vérone
Hellas 1-2 Inter
Buts : Giovane (40 e ) pour Vérone // Zieliński (16 e ) et Frese (90 e +3, CSC) pour les Nerazzurri
Mister Frese régale toujours.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L’Inter s’en sort bien à Vérone
Buts : Giovane (40 e ) pour Vérone // Zieliński (16 e ) et Frese (90 e +3, CSC) pour les Nerazzurri
Mister Frese régale toujours.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Rennes 4-1 Strasbourg Buts : Lepaul (9 e , 48 e , 60 e ) et Meïté (35 e ) pour les Rouge et Noir // Nanasi (77 e ) pour le Racing Celle-là, on ne l’avait pas vu venir.… CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com
Le retour de l’enfant prodige. Blessé depuis le mois de septembre, Neymar a fait son retour à la compétition avec Santos , dans la nuit de samedi à dimanche. Entré en jeu, le Brésilien a disputé une grosse vingtaine de minutes, sans pouvoir faire gagner son équipe, ... Lire la suite
Les compétitions internationales de football polluent, mais surtout du fait du transport des équipes et des supporters. La Fifa, qui a affirmé faire du développement durable une de ses priorités, a pourtant annoncé une démultiplication inédite du nombre d'équipes ... Lire la suite
L’espoir est donc permis. Entré en jeu face à Nice, Ousmane Dembélé a semble-t-il terminé la rencontre avec une nouvelle douleur au niveau des ischios . De quoi craindre le pire pour le fragile attaquant parisien, alors que se profile le choc face au Bayern Munich, ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer