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L'Inter encore privée de victoire
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 16:58

L'Inter encore privée de victoire

L'Inter encore privée de victoire

Inter 1-1 Atalanta

Buts : Esposito (26 e ) pour l’Inter // Krstovic (82 e ) pour l’Atalanta

Cette fois, c’est non. Lors de la 29 e journée de Serie A, l’Inter a cru s’imposer sur la plus courte des marges devant l’Atalanta grâce à un but marqué au cœur de la première période par un Pio Esposito efficace. Mais en face, la Dea a su se rebeller et égaliser en fin de rencontre grâce à une volée de Nikola Krstovic. De quoi mettre en rogne Christian Chivu, l’entraîneur des locaux étant expulsé pour conduite anti-sportive en raison d’une faute non-sifflée sur la deuxième réalisation à ses yeux.…

FC pour SOFOOT.com

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