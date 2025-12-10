L'inscription de la cuisine italienne au patrimoine de l'Unesco suscite fierté et craintes

par Giselda Vagnoni

Les Italiens ont célébré mercredi l'inscription de leur cuisine au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l'Unesco, une victoire de la diplomatie culturelle malgré les craintes que les mets très populaires ne se transforment en plats touristiques insipides.

Mercredi soir, un spectacle son et lumière au Colisée de Rome célébrera la candidature réussie de l'Italie, qui a présenté sa cuisine non seulement comme un ensemble de recettes, mais aussi comme un patrimoine vivant enraciné dans la saisonnalité, la communauté et les rituels partagés.

"La cuisine italienne est notre plus formidable ambassadrice", a déclaré Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, dans un message vidéo.

Cette inscription pourrait apporter des avantages économiques supplémentaires au pays, déjà réputé pour sa cuisine et où la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire représente environ 15% du PIB national.

Cela pourrait également soulager les restaurants familiaux traditionnels, qui constituent depuis longtemps l'épine dorsale de la gastronomie italienne et qui sont confrontés à un climat économique difficile.

"Je suis très heureuse de cette reconnaissance", a déclaré Manuela Menegoni, qui dirige deux restaurants à Rome avec son mari Davide Del Duca, chef cuisinier.

"J'espère qu'elle stimulera la création d'emplois, l'investissement dans l'innovation et les incitations fiscales tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, qui a longtemps été négligée par les responsables politiques", a-t-elle ajouté.

Les groupes industriels estiment que la reconnaissance par l'Unesco pourrait stimuler le tourisme de 8% en deux ans, ce qui se traduirait par 18 millions de nuitées supplémentaires.

TOURISME EXCESSIF ET GENTRIFICATION ALIMENTAIRE

Des chercheurs avertissent toutefois que ces gains s'accompagnent souvent d'une pression touristique excessive, tel qu'à Venise et dans les collines de Prosecco, où le statut de l'Unesco a attiré des foules dépassant les capacités d'accueil locales.

Les centres historiques des villes italiennes risquent ainsi de plus en plus de devenir ce que les critiques appellent des parcs à thème gastronomiques.

"Bologne est devenue un 'mangificio' (usine alimentaire). Les nappes à carreaux et les chaises en paille sont omniprésentes, dans une invention de la tradition au profit de consommateurs extérieurs", a déclaré Alberto Grandi, historien de l'alimentation et auteur.

Dans une interview accordée à Reuters, il a fait part de son inquiétude quant au risque de gentrification alimentaire, un processus par lequel des aliments ou des pratiques alimentaires traditionnels, abordables et culturellement enracinés sont transformés en versions haut de gamme, à la mode et souvent onéreuses.

"Si l'objectif est de sauver la culture gastronomique italienne, ce sera exactement le contraire", a-t-il estimé.

"Il s'agit d'un stratagème marketing qui vend une vision standardisée de la cuisine italienne liée à une douzaine de plats qui doivent être proposés partout parce que les touristes les attendent. Cela se fait au détriment d'une compréhension plus profonde de l'histoire culinaire italienne, qui est en train de se perdre."

(Reportage Giselda Vagnoni, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)