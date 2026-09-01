L'inflation repasse en Italie au-dessus de 3% en août

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

L'inflation a ré-accéléré à 3,3% en Italie au mois d'août, notamment à cause de la hausse des prix du pétrole, selon une première estimation publiée mardi par l'Institut national des statistiques (Istat).

L'inflation s'était établie en juillet à 2,9% sur douze mois, après un pic à 3,2% en mai.

"L'inflation est notamment soutenue par l’évolution des prix des produits énergétiques (de +11,6% en juillet à +17% en août), qui subissent encore l’impact des tensions internationales", indique l'Istat dans un communiqué.

L'essence (+16,3% sur un an) a rejoint le diesel (+26,7%) au-dessus de deux euros le litre au mois d'août pour les Italiens, malgré une réduction des accises prolongée par le gouvernement.

L'inflation dans la zone euro a également atteint 3,3% en août, son niveau le plus élevé depuis trois ans en raison de la remontée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, selon des données d'Eurostat publiées mardi.

En Italie, le ralentissement de l'inflation pour les produits alimentaires (+1,1%) a participé à freiner la croissance de l’indice général. L'inflation du "chariot de courses" (biens alimentaires et produits d'entretien du foyer et d'hygiène personnelle, hors énergie donc) est ainsi restée contenue en juin, à 1% sur un an.