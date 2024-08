L’inflation repasse en dessous des 2 % en août, une première depuis 2021

L'indice des prix à la consommation a progressé en août de 1,9 % sur un an en France, un reflux qui fait passer l'indicateur sous la barre symbolique des 2 % pour la première fois depuis août 2021, a indiqué vendredi l'Insee. Après avoir atteint 2,3 % sur un an en juillet, l'inflation s'est assagie en août du fait du « très net ralentissement des prix de l'énergie », détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques dans cette estimation provisoire, qui devra être confirmée en septembre.

Le coût de l'énergie n'a ainsi progressé que de 0,5 % sur un an en août 2024, alors qu'il avait bondi de près de 7 % un an plus tôt, « principalement en raison […] de la hausse des tarifs réglementés de l'électricité appliquée au 1er août 2023 », rappellent les statisticiens nationaux. Les prix des produits alimentaires ont également augmenté de 0,5 % sur un an en août, un rythme identique à celui du mois de juillet, tandis que les services – qui pèsent le plus lourd dans l'indicateur – se sont renchéris de 3,1 % sur un an, là où leur prix n'avait progressé que de 2,6 % sur un an en juillet.

À 1,9 %, l'indice des prix à la consommation (IPC) retombe ainsi sous l'objectif d'inflation de 2 % poursuivi par la Banque centrale européenne (BCE), comme l'Allemagne l'a fait jeudi pour la première fois depuis mars 2021.

