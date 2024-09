L'inflation passe sous la barre des 2%, une première depuis trois ans, selon l'Insee

La hausse des prix s'est modérée en août du fait d'un "très net ralentissement des prix de l'énergie".

L'inflation s'est élevée à 1,8% sur un an en août en France, a indiqué vendredi 13 septembre l'Insee. C'est la première fois depuis trois ans que la hausse des prix repasse sous la barre symbolique des 2%.

Après avoir atteint 2,3% sur un an en juillet, la progression de l'indice des prix à la consommation s'est modérée en août du fait d'un "très net ralentissement des prix de l'énergie" , selon le communiqué de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Pour la première fois depuis le mois d'août 2021, l'indicateur passe ainsi sous la barre des 2%, l'objectif d'inflation poursuivi par la Banque centrale européenne, qui a procédé jeudi à une nouvelle baisse de taux en raison de l'assagissement de la hausse des prix.

Sur un mois cependant, l'inflation s'est établie à 0,5%, marquant une accélération par rapport au mois de juillet (+0,2%). L'inflation sous-jacente, un indicateur qui exclut de son périmètre les produits aux prix les plus volatils, a également été plus dynamique : elle a atteint 1,7% sur un an en août, soit 0,2 point de plus qu'en juillet (+1,5%). L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui fait référence à l'échelle européenne, a pour sa part progressé de 2,2% sur un an, en net recul par rapport au mois précédent où il s'établissait encore à 2,7%.

Pétrole, gaz, électricité...

Dans le détail, les prix de l'énergie ont légèrement progressé en août, de 0,4% sur un an (contre +8,5% en août 2023). Le coût des produits pétroliers a reculé de 8% sur un an, ceux de l'électricité (+10,5%) ont progressé près de deux fois moins vite qu'un an plus tôt et ceux du gaz ont également ralenti, quoique plus modérément (+9,4% sur un an en août, contre +11,4% en août 2023).

Les prix de l'alimentation ont augmenté au même rythme (+0,5%, comme en août 2023). Les prix des produits manufacturés se sont repliés de 0,1% sur un an (0% en août 2023) tandis que ceux du tabac ont bondi de 8,7%, un rythme identique à celui enregistré un an plus tôt.

Le coût des services s'est apprécié de 3% sur un an en août, alors qu'il n'avait augmenté que de 2,6% en juillet.

Cette accélération de la principale composante de l'indice des prix à la consommation "s'explique par le fort rebond des prix des services de transport (+4,5% après -0,9%)", indique l'Insee.