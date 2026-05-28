“L'inflation liée à l'énergie s'est avérée plus tenace que prévu”, a déclaré Goolsbee, membre de la Fed, à CNBC

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Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré jeudi à CNBC que l'inflation énergétique liée à la guerre en Iran avait duré plus longtemps que prévu.

M. Goolsbee a également lancé un avertissement aux économies asiatiques lors de cette interview, affirmant que, du fait qu'elles sont importatrices d'énergie, “il s'agit davantage d'un choc stagflationniste de type traditionnel”.