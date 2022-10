L’inflation impacte aussi les animaux de compagnie

Pour beaucoup, avoir un animal de compagnie fait partie intégrante de la vie de famille et apporte du réconfort lors des moments difficiles. Face à l'inflation galopante en Australie, des propriétaires d'animaux se retrouvent dans l'obligation de mettre leur chien ou leur chat en adoption car ils n'ont plus les moyens de les garder, rapporte la BBC.

Le coût de la vie a grimpé en flèche dans le monde entier, les effets de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine ont fait grimper les prix de la nourriture, du carburant et d'autres produits essentiels. Les aliments du quotidien ne sont pas les seuls à coûter plus cher : les prix des aliments pour animaux de compagnie et d'autres produits destinés aux animaux domestiques ont également augmenté.

Le nombre d'adoption en baisse

Abandonner un animal de compagnie est un délit en Australie. Mais la pression financière « laisse les gens dans des situations désespérées », a expliqué Rebecca Linigen, de l'association de défense des animaux, Four Paws Australia. « Non seulement les taux d'abandon d'animaux sont en hausse, mais certains refuges à travers l'Australie signalent également que les taux d'adoption sont en baisse depuis 2021 », a-t-elle déclaré à la BBC.

L'inflation devrait encore augmenter d'ici à la fin de l'année

Les associations de protection des animaux dans d'autres pays constatent également une augmentation du nombre d'animaux amenés dans leurs

... Source LePoint.fr