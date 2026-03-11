L'inflation française restera faible malgré la guerre en Iran, selon le gouverneur de la banque centrale

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré mercredi que l'inflation en France devrait rester faible, mêmesi la guerre en Iran risque d'entraîner une légère hausse des prix et une baisse de la croissance mondiale.

"La signification de cette crise se précise malheureusement de jour en jour. Sur le plan économique, cela signifie un peu plus d'inflation et un peu moins de croissance", a déclaré M. Villeroy dans une interview accordée à la station de radio française RTL.

"L'inflation en France restera faible. Je lis parfois le mot stagflation... Ce n'est pas la stagflation, parce que ce n'est pas une stagnation de l'activité économique. Nous allons maintenir la croissance", a-t-il ajouté.

La France a toujours maintenu les prix à la consommation parmi les plus bas de la zone euro et en dessous de l'objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne.

"Notre prévision d'inflation, qui s'établissait à 1,3 % pour l'ensemble de l'année en décembre - un niveau déjà très bas et nettement inférieur à celui de nos voisins européens - pourrait légèrement augmenter. J'insiste sur le mot "légèrement"", a ajouté M. Villeroy.

Le gouverneur de la Banque de France, qui siège également au conseil des gouverneurs de la BCE et qui quittera son poste en juin, a fait écho aux commentaires formulés par d'autres banquiers centraux européens proposant une approche attentiste dans le contexte de la crise iranienne.

"Je ne crois pas, en l'état actuel des choses, qu'il faille relever les taux d'intérêt maintenant... Mais nous ne laisserons pas l'inflation s'installer"