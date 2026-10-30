Portugal : l'inflation continue d'accélérer en octobre, à 3,8 %

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Les prix à la consommation au Portugal ont augmenté de 3,8 % en octobre, après une hausse de 3,6 % en septembre, tirés notamment par une augmentation plus sensible du coût de l'énergie, selon une estimation provisoire publiée vendredi.

L'indice relatif aux prix de l'énergie a bondi de 17,4 % sur un an, contre une augmentation de 15,3 % le mois précédent, a précisé l'Institut national des statistiques.

De leur côté, les produits alimentaires non transformés ont progressé en octobre de 3,7 %, comme en septembre.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 %, après une hausse de 1,2 % le mois dernier.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a enregistré en octobre une hausse de 3,9 % sur un an, contre une augmentation de 3,6 % en septembre.

Pour cette année, la Banque du Portugal prévoit une inflation à 3,1 %, avant un ralentissement à 2,4 % en 2027.