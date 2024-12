L'inflation britannique poursuit sa remontée en novembre

L'inflation britannique a poursuivi en novembre une remontée entamée le mois précédent, à 2,6% sur un an, une hausse conforme aux attentes des économistes, selon les données publiées mercredi par l'Office national des statistiques (ONS).

( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'inflation a notamment été dopée en novembre par le prix du carburant et des vêtements, a précisé l'ONS. Après un plus bas en trois ans en septembre, l'inflation britannique était repartie à la hausse en octobre, à 2,3%.

Les Britanniques ont subi de plein fouet une inflation très élevée ces dernières années, culminant à 11,1% en octobre 2022 avant de redescendre régulièrement depuis.

"Je sais que les familles ont encore du mal à faire face au coût de la vie", a réagi la ministre des Finances Rachel Reeves dans un communiqué, assurant "se battre pour mettre plus d’argent dans les poches des travailleurs".

L'inflation de novembre est à un plus haut depuis mars dernier, poussée par "la hausse des prix du carburant et des vêtements" et ce malgré "la plus forte baisse" des tarifs de l'aérien jamais enregistrée pour un mois de novembre, a détaillé sur le réseau social X Grant Fitzner, chef économiste à l'ONS.

Mme Reeves a présenté fin octobre le premier budget depuis l'élection du parti travailliste, fait de fortes hausses d'impôts (notamment des cotisations patronales) mais aussi d'emprunts exceptionnels pour financer des investissements.

L'un des objectifs affiché du gouvernement est de relancer la croissance de l'économie - mais les derniers chiffres publiés montrent que le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a reculé de 0,1% en octobre, après une première baisse identique en septembre.

Le chiffre de l’inflation est aussi scruté de près la Banque d'Angleterre (BoE), qui avait relevé son taux directeur depuis fin 2021 pour lutter contre cette envolée des prix, ce qui s'est traduit pour les particuliers comme les entreprises britanniques par des coûts du crédit plus chers (notamment immobiliers).

Face au ralentissement de l'inflation, elle a déjà abaissé deux fois son taux depuis le début de l'année, mais le récent rebond pourrait retarder les futures baisses, alors que la BoE doit rendre jeudi sa dernière décision de politique monétaire de l'année.

"Il n'y a pratiquement aucune chance que la Banque d'Angleterre fasse un cadeau de Noël anticipé (aux Britanniques) avec une nouvelle baisse des taux d'intérêt" à cette occasion, affirme ainsi Paul Dales, analyste chez Capital Economics.