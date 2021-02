L'industrie du tabac fait sa publicité sur TikTok

Si, en France, toute publicité ou propagande pour les produits à base de tabac est interdite, et ce, depuis la loi Évin de 1991, comme le rappelle UFC-Que Choisir, difficile de réglementer ce que font les influenceurs sur les réseaux sociaux. Le quotidien britannique The Guardian se fait l'écho des nouvelles techniques adoptées notamment par British American Tobacco (BAT), l'un des poids lourds mondiaux du secteur du tabac, qui fabrique et distribue les produits Lucky Strike, Pall Mall ou encore Winfield. BAT s'est lancé dans une campagne de publicité sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur TikTok, en utilisant des influenceurs, pour un total d'un milliard de livres sterling (1,157 milliard d'euros), pour faire la promotion de nouveaux produits sans tabac, mais qui contiennent de la nicotine.

Le but de BAT, face au déclin de la cigarette, est de garder sa clientèle en la rendant dépendante à des produits présentés comme moins nocif, avec un slogan prometteur : « A Better Tomorrow », « un lendemain meilleur ». Comment le rapporte aussi Slate, British American Tobacco promeut notamment des sachets de snus, distribués sous la marque Lyft, des sachets de nicotine à caler contre la gencive.

Toucher 500 millions de consommateurs

Et la campagne de publicité ne risque pas de s'arrêter là. En effet, toujours selon The Guardian, BAT prévoit de toucher 500 millions de consommateurs avec ces

