L'indication géographique des couteaux Laguiole annulée par la justice

( AFP / GEORGES GOBET )

L'indication géographique des couteaux Laguiole, dont le périmètre dépassait largement le village aveyronnais éponyme pour inclure la capitale française du couteau, Thiers, a été annulée jeudi par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

"Cette désignation ambiguë constitue une source d'incertitude pour le consommateur qui ne pourra immédiatement identifier le produit comme provenant du lieu géographique associé", souligne la Cour dans un arrêt.

En septembre 2022, l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) avait décerné une indication géographique (IG) aux célèbres couteaux ornés d'une abeille qui incluait l'Aveyron, mais aussi la Lozère, le Cantal, la Loire, l'Allier et le Puy-de-Dôme, où se situe Thiers, à plus de 190 km de Laguiole. Cette zone avait été définie au nom d'un "savoir-faire implanté depuis plus de 150 ans dans le Massif central".

Mais la zone définie était contestée par les couteliers de l'Aveyron, où se trouve Laguiole, qui avaient formulé une demande pour une indication géographique plus réduite, refusée par l'INPI.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé jeudi cette décision de refus, ainsi que celle créant l'indication géographique élargie.

"Ni les couteliers thiernois, ni ceux d'autres régions de France ayant fabriqué et commercialisé des couteaux de cette forme, (...) n'ont participé à la réputation du couteau de Laguiole, issue tout à la fois de son histoire, de la tradition locale et du savoir-faire des couteliers locaux", a indiqué la Cour dans un deuxième arrêt, précisant néanmoins que ce savoir-faire "n'est effectivement pas exclusif" à la région de Laguiole, l'Aubrac.

Le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau Laguiole, la mairie du village ainsi que la Fédération française des indications géographiques industrielles et artisanales (FFIGIA), se sont félicités lundi de cette décision dans un communiqué commun.

"La Cour démontre ainsi que la réputation du couteau de Laguiole est bien liée au bassin coutelier de Laguiole, que le couteau de Laguiole ne peut être fabriqué que dans l'aire géographique de Laguiole", soutiennent-ils.

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a également salué la décision de la Cour, estimant qu'elle redonnait "espoir à tout un territoire engagé dans la reconnaissance de son savoir-faire".