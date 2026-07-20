L'improbable Coupe du monde de ce joueur espagnol
En voiture Simón. Élu meilleur gardien de la Coupe du monde 2026, Unai Simón n’a pas volé son trophée. Le portier espagnol s’est en effet bien distingué durant la compétition, n’encaissant qu’un seul but (en quarts de finale face à la Belgique), et en ne réalisant que dix arrêts au tota l. En comparaison, Emiliano Martínez a lui effectué onze parades sur la seule finale de ce Mondial.
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