information fournie par So Foot • 26/12/2024 à 14:48

L'imprévisible Aurelio De Laurentiis valide Antonio Conte

Tout va bien à présent.

Après une saison 2023-2024 plus que bancale, conclue par une décevante 10 e place, le président, Aurelio De Laurentiis, s’est tenu pour coupable des piètres performances de son équipe depuis le départ de Luciano Spalletti. « J’ai commis les erreurs de la première partie de l’année, j’en prends toute la responsabilité et je ne veux accuser personne, sinon la liste serait trop longue , déclare-t-il avant de se vanter comme à son habitude. Ce qui compte, c’est que je suis l’entrepreneur qui investit son propre argent, l’un des rares à le faire, et qu’il est donc juste que j’assume toutes les responsabilités vis-à-vis de nos extraordinaires fans. »…

HG pour SOFOOT.com