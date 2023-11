« L’immigration de travail peut se révéler extrêmement rentable pour notre économie »

Le projet de loi Darmanin, discuté ce 6 novembre au Sénat, pourrait être le trentième texte sur l'immigration adopté depuis 1980. Un sujet on ne peut plus clivant, qui pousse l'exécutif à chercher une majorité pour le voter.

Guillaume Richard est à la tête du groupe OuiCare, spécialiste des services à domicile. Ses entités françaises comptent 11 000 salariés, dont 19 % d'étrangers, originaires pour la plupart d'Afrique ou d'Europe. Selon lui, l'immigration de travail est souhaitable.

Le Point : L'économie française pourrait-elle tourner sans travailleurs étrangers ?

Guillaume Richard : Il y a quelques semaines, j'ai pu échanger avec un dirigeant danois exerçant dans le même secteur d'activité que le mien. D'après une étude réalisée dans ce pays, à l'horizon 2030 et au-delà, s'ils veulent continuer à accompagner les personnes âgées comme ils le font actuellement, il faudrait que 24 % des jeunes Danois s'orientent vers les métiers de service à la personne. Ce qui est impossible. En France, nous n'avons pas la même pyramide des âges que le Danemark, notamment grâce à une natalité plus forte, mais nous sommes déjà en situation de pénurie pour un certain nombre de métiers dont celui d'auxiliaires de vie.

Comment s'en