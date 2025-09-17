L’IA va redéfinir le commerce mondial, selon l'OMC

(Coquille titre)

L’intelligence artificielle pourrait augmenter la valeur des échanges de biens et de services de près de 40% d’ici 2040, mais sans politiques adéquates, elle risque aussi d’aggraver les inégalités économiques, a averti mercredi l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans son nouveau rapport.

La réduction des coûts commerciaux et les gains de productivité pourraient entraîner d’importantes hausses du commerce et du PIB d’ici 2040, le commerce mondial étant attendu en hausse de 34% à 37%, selon le Rapport mondial sur le commerce de l’OMC.

Le PIB mondial pourrait également augmenter de 12 à 13%, selon le rapport.

"L'IA pourrait être un point positif pour le commerce dans un environnement commercial de plus en plus complexe", a déclaré Johanna Hill, directrice générale adjointe de l'OMC, en commentant le rapport annuel qui analyse les tendances du système commercial multilatéral.

Reconnaissant la turbulence actuelle du système commercial mondial, Johanna Hill a souligné que l'IA était en train de remodeler l'avenir de l'économie mondiale et du commerce international, avec le potentiel de réduire les coûts commerciaux et de stimuler la productivité.

Les règles du commerce mondial, régies par l'organisme de surveillance basé à Genève, ont été fortement perturbées cette année par une série de droits de douane imposés par l'administration du président américain Donald Trump.

Le rapport a souligné comment les entreprises pouvaient réduire leurs coûts en matière de logistique, de conformité réglementaire et de communication.

"Les technologies de traduction basées sur l'IA peuvent rendre la communication plus rapide et plus rentable, ce qui profite particulièrement aux petits producteurs et détaillants en leur permettant de se développer sur les marchés mondiaux", indique le rapport.

De telles avancées pourraient stimuler la croissance des exportations des pays à faible revenu jusqu’à 11%, à condition qu’ils renforcent leurs infrastructures numériques.

Cependant, le rapport met en garde contre le risque que l'IA aggrave les divisions existantes en l'absence d'investissements ciblés et de politiques inclusives.

"Les effets du développement et du déploiement de l'IA suscitent des inquiétudes quant au fait que de nombreux travailleurs, voire des économies entières, pourraient être délaissés", indique le rapport.

Pour que les bénéfices de l’IA soient largement partagés, un commerce prévisible, soutenu par les règles de l’OMC, ainsi qu’une réduction des droits de douane sur les matières premières essentielles aux technologies de l’IA, notamment les semi-conducteurs, sont cruciaux, ajoute le rapport.

(Olivia Le Poidevin, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)