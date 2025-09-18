L'IA pourra bientôt détecter les maladies avant qu’elles n’apparaissent

L'intelligence artificielle sera-t-elle capable, un jour, d'anticiper vos maladies des décennies à l'avance ? C'est tout l'espoir porté par un nouveau modèle d'intelligence artificielle, Delphi-2 M, évoqué par The Economist . Selon ses créateurs, il pourrait, un jour, permettre aux médecins de prédire si leurs patients sont susceptibles de développer l'une des mille maladies évoquées, comme la maladie d'Alzheimer, le cancer ou une crise cardiaque.

Développé par des équipes du Laboratoire européen de biologie moléculaire de Cambridge et du Centre allemand de recherche sur le cancer de Heidelberg, il s'inspire, comme ChatGPT, des grands modèles de langage (LLM). Ils sont entraînés à repérer des schémas, des répétitions, dans d'énormes quantités de texte, et sélectionner les mots les plus susceptibles d'apparaître, en fonction d'une phrase.

Les maisons « France Santé » sont-elles la réponse aux déserts médicaux ? En l'occurrence, les créateurs de Delphi-2 M espèrent pouvoir adapter ce pouvoir prédictif pour les données de santé. Il a été entraîné sur les données de 400 000 personnes de la UK Biobank, une base de données qui contient sans doute l'ensemble de données biologiques humaines le plus complet au monde : 1 256 maladies différentes y figurent.

Le modèle a ensuite été validé sur les données des 100 000 personnes restantes de la