L'hypothèse Xavier Bertrand à Matignon ? Lucie Castets dénonce une "aberration" démocratique

L'entourage du président des Hauts-de-France ne fait plus de mystère sur ses intentions d'accéder au poste de Premier ministre. La candidate du NFP, elle, fustige un non-sens démocratique

Lucie Castets, à Paris, le 24 juillet 2024 ( AFP / JOEL SAGET )

"Comment nommer un Premier ministre qui n’a pas de majorité et qui ne représenterait que lui-même ?". Dans les colonnes du Sud-Ouest , la candidate du Nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castets, a éreinté l'hypothèse d'une nomination du LR Xavier Bertrand comme Premier ministre, la qualifiant "d'aberration" au vu du poids de son parti à l'Assemblée et de son parcours.

Bertrand "prêt à relever le défi", selon ses proches

Le nom de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, revient régulièrement comme possible chef d'un "gouvernement d'urgence nationale", qui irait de la droite à certaines personnalités de gauche, en l'absence de majorité absolue à l'issue des législatives anticipées convoquées par Emmanuel Macron. Dans les colonnes du Figaro , l'entourage de Xavier Bertrand a ainsi indiqué que l'ancien ministre "est prêt à relever le défi".

"Comment nommer un Premier ministre qui n’a pas de majorité et qui ne représenterait que lui-même ?", répond pour sa part Lucie Castets, dans un entretien publié mercredi 7 août.

La Droite républicaine (ex-LR) compte 47 députés sur 577 sièges mais reste au centre du jeu par sa capacité d'appoint. "Ensuite, Xavier Bertrand, c'est l'affaiblissement des financements de l'hôpital, une suppression massive de lits, l'explosion des constructions d'Ehpad privés, une réforme injuste des retraites", assène-t-elle, en référence à ses responsabilités ministérielles passées.

"Alors que le camp présidentiel vient d'être sévèrement sanctionné, cette hypothèse Bertrand est, d’un point de vue démocratique, une aberration" , martèle-t-elle.

Castets occupe le terrain

La candidate du NFP pour Matignon, qui ne disposerait pas non plus de majorité absolue, se dit prête pour sa part à "trouver des compromis et travailler, texte par texte, avec les parlementaires de l'Assemblée et du Sénat". Concernant notamment le Smic à 1.600 euros, un des "intangibles" du NFP, elle concède que ses "modalités de mises en œuvre doivent être discutées".

Lucie Castets a critiqué par ailleurs un hommage au chef du Hamas Ismaël Haniyeh relayé par la députée de La France Insoumise (LFI) Sophia Chikirou, dont la formation est membre du NFP. "Cette publication n’était pas acceptable et contraire à tout ce que défend le NFP. Elle l'a retirée depuis", note-t-elle.

"Je rappelle que le NFP condamne sans réserve les attaques terroristes du 7 octobre perpétrées par le Hamas", dit-elle encore à rebours de certaines positions de LFI.

Lucie Castets, 37 ans, a décidé d'effectuer plusieurs déplacements pendant l'été et de donner des interviews à différents médias afin de mieux faire connaître aux Français ses options politiques mais aussi sa personnalité. Elle était totalement inconnue du grand public lorsque l'alliance de gauche a proposé son nom pour Matignon, le 23 juillet.