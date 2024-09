L'homme d'affaires Moez-Alexandre Zouari en passe d'acquérir la totalité de l'enseigne Picard (communiqué)

( AFP / JOEL SAGET )

L'homme d'affaires Moez-Alexandre Zouari, via la société Invest Groupe Zouari (IGZ), a annoncé lundi un accord pour devenir le seul propriétaire de l'enseigne de produits surgelés Picard, en rachetant les 51% détenus par le fonds Lion Capital.

La réalisation de la transaction marquera la sortie du fonds britannique "après 15 ans de présence au capital de Picard Surgelés", est-il précisé. "Nous sommes très heureux et très fiers de voir cette magnifique entreprise revenir dans le giron d’une famille française", déclare Moez-Alexandre Zouari dont la société possède jusqu'à présent 49% du capital de Picard.

IGZ "est actionnaire de référence de Picard Surgelés depuis 2020", selon le communiqué.

"Cette nouvelle étape, s’inscrit dans la continuité du travail démarré il y a 4 ans et nous permet d'accroître encore notre engagement dans la réussite de Picard. (...) Je me réjouis de travailler encore plus étroitement avec le management et les collaborateurs, pour poursuivre la stratégie de développement ambitieuse que nous avons définie pour Picard et œuvrer ainsi à son succès en France et à l’international", ajoute M. Zouari qui avait été candidat malheureux avec Xavier Niel et Matthieu Pigasse à la reprise du distributeur Casino.

"Comme nous en avons l'habitude, nous laissons à notre partenaire une entreprise rentable, bien positionnée sur son marché et parée pour poursuivre sa croissance", déclare Lyndon Lea, directeur général de Lion Capital, également cité dans le communiqué, "nous sommes heureux également d'offrir un très bon rendement à nos investisseurs".

"La transaction est soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment quant à l’information des organes représentatifs du personnel de Picard Surgelés et aux approbations réglementaires", est-il précisé.

La conclusion de la transaction devrait intervenir au cours du premier trimestre 2025.

Le Family Office Zouari, qui contrôle IGZ, est présent dans les enseignes Picard Surgelés, Franprix, Monoprix, Stokomani, Maxi Bazar. Il est actionnaire du groupe de distribution Teract (Gamm Vert, Jardiland).