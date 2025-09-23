L'homme accusé de tentative d'assassinat de Trump en Floride a été reconnu coupable

par Andrew Goudsward

Un homme a été reconnu coupable mardi d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump sur un parcours de golf en Floride pendant la campagne de la dernière élection présidentielle, a annoncé l'Attorney General (ministre de la Justice) Pam Bondi.

Un jury a conclu que Ryan Routh, 59 ans, avait l'intention de tuer le candidat républicain lorsqu'il s'est embusqué avec un fusil près du green du sixième trou du Trump International Golf Club à West Palm Beach (Floride), alors que Donald Trump jouait au golf sur le parcours le 15 septembre 2024.

Il a également été reconnu coupable des quatre autres chefs d'accusation retenus contre lui, notamment entrave à l'action d'un agent fédéral et infraction à la législation sur les armes à feu. Il encourt une peine maximale de prison à perpétuité.

Un agent des services secrets avait repéré Ryan Routh et son fusil dépassant d'une clôture et avait ouvert le feu, le forçant à prendre la fuite sans tirer. Le suspect avait été arrêté l'après-midi même après un contrôle de police sur une autoroute de Floride.

"Ce complot a été soigneusement élaboré et d'une gravité mortelle", a déclaré le procureur John Shipley au début du procès, ajoutant que, sans l'intervention de l'agent des services secrets, "Donald Trump ne serait pas en vie".

Le procès de 12 jours devant le tribunal fédéral de Fort Pierce, en Floride, s'est déroulé au lendemain de l'assassinat du militant conservateur Charlie Kirk.

"Le verdict de culpabilité prononcé aujourd'hui à l'encontre de Ryan Routh, auteur d'une tentative d'assassinat de Trump, illustre l'engagement du ministère de la Justice à punir ceux qui se livrent à la violence politique", a déclaré Pam Bondi dans un communiqué publié sur X.

"Cette tentative d'assassinat n'était pas seulement une attaque contre notre président, mais un affront à notre nation elle-même."

Dans un message publié sur sa plate-forme Truth Social, Donald Trump a salué le verdict. "Il s'agissait d'un homme malveillant avec une intention malveillante, et ils l'ont attrapé", a-t-il ajouté.

Ryan Routh, qui avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, a décidé de renvoyer ses avocats et de se défendre lui-même lors du procès.

Sa défense était basée sur ce qu'il décrivait comme sa nature douce et non violente, mais ses propos confus ont été interrompus par un juge et il n'a opposé qu'une faible résistance face aux multiples témoignages des forces de l'ordre.

(Reportage Andrew Goudsward, version française Benjamin Mallet)