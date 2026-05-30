L’historique diabolique des clubs anglais en prolongation

On en avait perdu l’habitude. Dos à dos au terme du temps réglementaire, le Paris Saint-Germain et Arsenal devront jouer 30 minutes supplémentaires . C’est la première fois qu’une finale de Ligue des champions va en prolongation depuis 2016 , quand le Real Madrid avait eu la peau de l’Atlético au bout des tirs au but.

Sur les 30 dernières années, c’est la neuvième fois que ce scénario se produit : 1996, 2001, 2003, 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 et donc 2026. Une stat qui fait peur ? Les clubs anglais, quand ils sont concernés, finissent toujours par gagner quand il faut jouer 120 minutes : Manchester United en 1968, Liverpool en 1984 et 2005, Manchester United en 2008 et Chelsea en 2012.…

QB pour SOFOOT.com