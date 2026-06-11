L'Histoire condamnera les dirigeants qui ignorent les souffrances des migrants, déclare le pape

par Joshua McElwee

Le pape Léon a exhorté jeudi les dirigeants mondiaux à faire preuve de davantage d’humanité à l'égard des migrants, estimant lors d’une visite aux îles Canaries que l’Histoire condamnerait ceux qui les laissent souffrir.

Dans ce qu’il a qualifié d’"appel à la conscience" des responsables politiques européens et de la communauté internationale, Léon XIV a déclaré que "la dignité humaine n’a pas de passeport et ne perd pas sa valeur lorsqu’elle franchit une frontière".

"Nous ne pouvons pas nous habituer à compter les morts", a martelé le pape au port d’Arguineguin, à Grande Canarie, l’une des principales îles de l'archipel espagnol au large de la côte ouest de l'Afrique.

Surnommé le "port de la honte" par les organisations humanitaires, le port d’Arguineguin a été le lieu dans lequel se sont retrouvés bloqués dans des conditions sordides quelque 1.000 migrants au cours des premiers mois de la pandémie de Covid-19.

"Que l’Histoire ne nous accuse pas d’avoir transformé la souffrance de ceux qui souffrent en un spectacle banal sur nos côtes", a déclaré le pape devant un mémorial dédié aux migrants.

"Tôt ou tard, on saura si nous avons protégé la vie ou si nous avons cédé à l’indifférence."

"JE VEUX M’INCLINER DEVANT VOTRE DIGNITÉ"

Le souverain pontife, qui a adopté ces derniers mois un ton plus ferme à l’égard de l’orientation prise par les dirigeants mondiaux, s’est récemment attiré les foudres du président américain Donald Trump après avoir vivement critiqué ses politiques anti-immigrés intransigeantes.

Cette visite de Léon XIV aux îles Canaries conclura sa tournée d'une semaine en Espagne.

Les îles Canaries sont la destination de migrants qui entreprennent de traverser les eaux de l’Atlantique, souvent à bord de petites embarcations de fortune et surchargées.

Jeudi à son arrivée au port d’Arguineguin, le pape a échangé avec des ONG et des organisations caritatives venant en aide aux migrants. Un capitaine de bateau de sauvetage lui a dit qu’en 18 ans de service, 20.000 migrants avaient trouvé refuge sur son navire.

"C’est un chiffre qui me rend malade et que l’on ne peut pas oublier", a témoigné le capitaine, Tito Villarmea. "J’aimerais que nous n’ayons à sauver personne."

Le pape a également écouté le témoignage lu d’une Nigériane qui a raconté avoir été victime de traite et d’abus sexuels alors qu’elle tentait d’entrer en Europe.

"Chers migrants, avant de vous dire quoi que ce soit d’autre, je veux m’incliner devant votre dignité", a déclaré Léon XIV.

"Vous n’êtes pas seulement des numéros ou des dossiers. Vous êtes des personnes qui avez laissé derrière vous vos familles et vos foyers. Vous avez des rêves que personne n’a le droit de mépriser", a-t-il ajouté.

APPEL À LA MISE EN PLACE DE "VOIES LÉGALES ET SÛRES"

Situées à plus de 1.000 km de l'Espagne continentale, les Canaries ont accueilli un nombre record de 46.843 migrants en situation irrégulière en 2024, contre moins de 1.000 en 2015, selon les données officielles.

Selon l'ONG Caminando Fronteras, plus de 3.000 personnes ont perdu la vie en 2025 en tentant de rejoindre l'archipel.

Lundi, Léon XIV a déclaré devant le Parlement espagnol que l'absence d'aide aux migrants du monde entier remettait en cause "les fondements éthiques de l'ordre international".

Jeudi, il a appelé à la mise en place de "voies légales et sûres" pour l'immigration, à une coopération internationale pour lutter contre la traite des êtres humains, ainsi qu'au financement de programmes d'aide visant à secourir les migrants en détresse en mer.

Le monde doit faire davantage pour éradiquer la pauvreté, les guerres et la corruption qui forcent les migrants à fuir leur foyer, a-t-il déclaré.

"Il ne suffit pas de gérer les arrivées, de diffuser des statistiques, de renforcer les frontières ou de déplorer les décès après coup", a-t-il insisté.

Contrairement à la plupart des pays européens, l’Espagne a adopté une position plus ouverte envers les migrants, en mettant en place un programme visant à accorder un permis de séjour à plus d’un demi-million de personnes sans papiers.

(Reportage par Joshua McElwee ; avec Corina Pons ; version française Etienne Breban)