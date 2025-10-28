L'expulsion d'Ismaël Doukouré validée par la DTA, un penalty oublié à Auxerre

On est mardi, et le mardi, c’est la revue des décisions du week-end.

La direction de l’arbitrage est revenue sur plusieurs situations controversées (ou non) du week-end en Ligue 1. Premier cas : celui d e la main de Kang-in Lee lors de Brest-PSG. Dans son rapport la la DTA a validé l’analyse de Jérémie Pignard, soulignant une situation « complexe » . Elle précise : « Techniquement, la position du bras du défenseur, éloigné du corps et formant un angle d’environ 90 degrés, augmente artificiellement la surface couverte. Elle est donc sanctionnable au sens des Lois du jeu. Le contact préalable du ballon avec le visage n’est pas un critère annulant la faute. Le penalty était bien la décision attendue. » …

SF pour SOFOOT.com